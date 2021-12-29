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إسرائيل تلغي حظر السفر إلى ألمانيا مجددا

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 11:25 ص
ألغت إسرائيل حظر السفر إلى ألمانيا ودول أخرى، والذي كانت قد فرضته قبل نحو أسبوع لمواجهة تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ووافق ما يسمى بمجلس الوزراء المختص بمعالجة أزمة كورونا، على توصية من خبراء بذلك ليلة الثلاثاء/ الأربعاء. ويرى الخبراء أن قيود السفر لم تعد مفيدة لأن "أوميكرون" ينتشر بالفعل بسرعة داخل إسرائيل.

وتمت إزالة العديد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إيطاليا وأيرلندا وبلجيكا والنرويج والسويد من القائمة الحمراء مرة أخرى. وبالنسبة لدول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، لا يزال الحظر ساريا في الوقت الحالي.

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