بيربوك تحث الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد بضائع منتجة عبر العمل القسري

حثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاتحاد الأوروبي، على حظر استيراد بضائع منتجة عبر العمل القسري.

وقالت بيربوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مثل هذا الحظر بالنسبة للشركات الأوروبية ينبغي أن يُطبق أيضا على الشركات الأجنبية التي ترغب في بيع منتجات في السوق الأوروبية، وأضافت: "ولذا فإن اقتراح البرلمان الأوروبي حظر استيراد البضائع المنتجة عبر العمل القسري صحيح تماما في رأيي".

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا بالفعل في مارس الماضي إلى فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة عبر العمل القسري. وفي سبتمبر الماضي أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين هذا الاقتراح.

ويمكن أن يؤثر مثل هذا الحظر على المنتجات القادمة من منطقة شينجيانج الصينية. وتواجه القيادة الصينية اتهامات باستغلال الأويغور المسلمين هناك في العمل القسري. ونفت الصين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "أكاذيب". وفي الولايات المتحدة فعّل الرئيس جو بايدن قانونا لتقييد استيراد المنتجات من شينجيانج قبيل عيد الميلاد (الكريسماس).