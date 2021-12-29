نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأربعاء: تغطية الاكتتاب الخاص بشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر، والتي جاء في مقدمتها ما يلي:

تغطية الاكتتاب الخاص بشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه

تمت تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين (بقيمة 20 مليون جنيه)، وعرب (بقيمة 17 مليون جنيه)، وفق بيان لوزارة قطاع الأعمال اليوم الأربعاء.

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غرفة الصناعات الغذائية: ادعاءات استخدام مواد الطلاء في صناعة الجبن تؤثر سلبا على سمعة المنتج المصري

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، أنه بناءً على ما جاء في بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول حقيقة ما تردد عن استخدام مواد الطلاء في صناعة الجبن، «أكذوبة» وادعاءات غير حقيقية تؤثر سلبا على مسيرة التنمية وتضر بسمعة المنتج المصري

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الضرائب: إقامة دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين وإحالته للنيابة

ذكرت مصلحة الضرائب أنه تمت إقامة "دعوى عمومية" ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين، مع إحالته للنيابة؛ لتلاعبه فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم، وإهدار حق الدولة، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم

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وزير المالية : انضمام مصر لبنك التنمية الجديد NDB شهادة ثقة لاقتصاد المصري

أكد محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا» جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية.

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وزيرة الصناعة: إصدار 834 مواصفة مصرية فى كل القطاعات بزيادة 15%

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم، تقرير عن حصاد قطاع الصناعة لعام 2021.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أصدرت 834 مواصفة قياسية مصرية فى كل القطاعات بزيادة 15% عن عام 2020.

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وزيرة الصناعة: تنفيذ 75% من المرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مدينة الروبيكي للجلود شهدت معدلات تنفيذ كبيرة خلال عام 2021، حيث تم تنفيذ 25% من المرحلة الثانية بالمدينة، والانتهاء من المرحلة الثالثة بنسبة 75%، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%.

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كيما في بيان إفصاح لـ البورصة: زيارة الرئيس للشركة تاريخية

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في بيان موجه للبورصة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مصنع "كيما2" في زيارته التاريخية لمصانع الشركة في أسوان، إذ أشاد بالجهود المبذولة للانتهاء من المشروع.

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للمرة الثالثة.. وقف إصدر تراخيص الشركات السياحية لمدة عام

نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية-قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 239 لسنة 2021، والذي ينص على أن يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

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