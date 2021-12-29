الدنمارك تسجل حالات إصابة قياسية بكورونا خلال عطلة عيد الميلاد

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الدنمارك إلى أعلى مستوى لها مع تدفق الدنماركيين على مراكز الاختبارات خلال عطلة عيد الميلاد.

وشهدت الدنمارك، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بأوميكرون من أي دولة أخرى في العالم، تسجيل 23228 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، بزيادة 44% عن السجل القائم، وفقا لمعهد شتاتنز سيروم، لمكافحة ومنع الأمراض المعدية.

وتم نقل تسع حالات إلى المستشفيات.

وقال سورين بروستروم، رئيس هيئة الصحة الدنماركية في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن "لدينا ضغط مثير للقلق من الإصابات المرتفعة في الدنمارك، ولكن هذا إلى حد كبير، يعد مؤشرا على أننا نجري أعدادا كبيرة من الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والمتحورات من الفيروس".

وأضاف بروستروم "ضغط العدوى المرتفع لا يترجم إلى نفس الدرجة من المرض الخطير الذي شاهدناه في الشتاء الماضي".