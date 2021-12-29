يصل صباح اليوم جثمان الشاب المصري أحمد عبد الحميد ابن محافظة الفيوم المتوفي في السعودية، وذلك على متن الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ويصل الجثمان برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدي حسين.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، ذكر فيه أنه "طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي تدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة".

ولفت الملحق العمالي إلى التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية عن أن وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان، تواصل هاتفيا مع أهل المتوفي المقيمين بالرياض، حيث قدم لهم العزاء ولأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة.

وقال لهم: "شوفوا عايزين أيه واحنا تحت أمركم"، وزودهم الوزير برقم تليفونه الشخصي، مؤكدا أنه "تحت أمرهم في أي وقت، موجودين لخدمتكم".

وأثنى جميع الحضور على مكالمة الوزير محمد سعفان، حيث قالوا: "جاء اليوم اللي نشوف فيه وزير يكلمنا من تليفونه الخاص ليقدم لنا واجب العزاء ويطمئن علينا".

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن ذلك ليس بجديد على الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم، مردفا: "إننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على اهتمام وزير القوى العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم".

كما تقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

وذكر نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، أن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفي بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

وذكر حنفي أن الشاب المتوفي من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير في مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.