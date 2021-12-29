العراق يسجل 5 حالات وفاة جديدة و261 إصابة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، بتسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و151حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 261 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 93 ألفا و136 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 363 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و64 ألفا و171.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 15 ألفا و 156فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و509 آلاف و240 شخصا.