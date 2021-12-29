عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب متوفي داخل شقته، بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة بالهرم، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة شاب ولا توجد به أى إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعه زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.