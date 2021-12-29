سحب 2592 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

تامر أمين مشيدًا بالمشروعات القومية بالصعيد: كنت غيورًا على أسوان.. والحياة تتغير

أحمد موسى: نلمس تطويرًا كبيرًا في السكة الحديد.. كان فيه أرواح بتضيع بسبب حوادث قطارات متعمدة