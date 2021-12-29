كلوب يرفض توجيه اللوم لصلاح بعد إضاعته ركلة جزاء ضد ليستر

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إهدار محمد صلاح نجم الريدز لركلة جزاء خلال مواجهة ليستر سيتي التي انتهت بخسارة كتيبة كلوب بهدف دون رد.

وأهدر صلاح في تلك المواجهة، أول ركلة جزاء مع ليفربول منذ أكتوبر 2017، حيث نجح بيتر شمايكل حارس ليستر في التصدي بنجاح لتسديدة الفرعون.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة ليفربول إيكو معلقا على ركلة جزاء صلاح: "بالتأكيد حاول ماديسون تشتيت انتباه صلاح أثناء التسديد، ولكن الجميع يحاول ذلك".

وأضاف: "عادة ما يكون لصلاح ردة فعل في هذه المواقف (التسجيل من ركلات الجزاء)، وعادة ما يكون أفضل هذا الموقف ولكن الليلة لم يفعل ذلك".

وأكمل:"وعادة ما يكون الفريق أفضل مما كان عليه في المباراة".

وواصل:"ليستر استحق النتيجة، كنا لم نصنع الكثير من الفرص أضعنا ركلة جزاء، وهم لعبوا مباراة جيدة، استحوا هذا الفوز".

وأتم:"كان ينقصنا الحظ، وصنع الفرص ولم نسجلها أهداف، كان بإمكاننا التسجيل في الشوط الأول ولكن لم ننجح".