شرطة هونج كونج تعتقل 6 أشخاص بشركة إعلامية تحظى بشعبية بين نشطاء المعارضة

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اعتقلت شرطة الأمن القومي في هونج كونج صباح اليوم الأربعاء، ستة أشخاص على صلة بشركة "ستاند نيوز" الإعلامية الإلكترونية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت قوة شرطة هونج كونج في بيان إن قوات الأمن القومي التابعة لها اعتقلت "ستة من كبار الموظفين الحاليين والسابقين بشركة إعلامية إلكترونية، بتهمة التآمر لنشر منشورات مثيرة للفتنة".

وفى بيان منفصل، قالت الشرطة إنه تم نشر أكثر من 200 من أفرادها اليوم الأربعاء، في عملية بحث " ضد شركة إعلامية إلكترونية".

وأضافت الشرطة أن مذكرة تفتيش ومصادرة "للمواد الصحفية ذات الصلة" صدرت بموجب قانون الأمن القومي، وهو تشريع مثير للجدل فرضته بكين في منتصف عام 2020.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" بأن الشركة الإعلامية هي "ستاند نيوز"، ووصفتها بأنها منفذ يحظى بشعبية بين نشطاء المعارضة في هونج كونج.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة رجال وثلاث سيدات تتراوح أعمارهم بين 34 و 73 عاما .

ويستهدف قانون الأمن في هونج كونج المعارضة المؤيدة للديمقراطية ويعارض الأنشطة التي تعتبرها بكين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية أو تآمرية. ويرى المنتقدون أن ذلك يعمل على إسكات المعارضة وتعزيز قوة الحزب الشيوعي.

وبموجب القانون الغامض تم اعتقال أكثر من 100 ناشط مؤيد للديمقراطية، ولا يزال العشرات يقبعون في السجون بتهم تتعلق بالاحتجاجات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم إغلاق صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج بعد أن استهدفت السلطات الصحيفة الشعبية بسبب انتهاكات مزعومة للقانون.