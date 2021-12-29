السلطات التنظيمية الإماراتية تحقق في حادثة لطائرة لطيران الإمارات

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن السلطات في دولة الإمارات تحقق فيما وصفته شركة "طيران الإمارات" بأنه "حادث فني" وقع بعد وقت قصير من إقلاع إحدى طائراتها من دبي في 21 ديسمبر الجاري.

وذكرت الوكالة أن الشركة المملوكة للدولة قالت في بيان، ردا على أسئلة منها اليوم الأربعاء، أن "الطائرة واصلت الرحلة بأمان إلى وجهتها، وبعد المراجعات الفنية قامت الطائرة برحلة العودة إلى دبي."

ونقلت عن موقع "ذى إير كارنت" المعني بأخبار الطيران أن الرحلة المتجهة إلى واشنطن نجت بأعجوبة بعد أن كادت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 777-300 إي آر" تصطدم بالأرض في أحد أحياء دبي.

وكشف الموقع أن ارتفاع الطائرة كان تقلص إلى 175 قدما فقط من الأرض.

وأشار إلى أن الحادث ربما كان بسبب "إعدادات غير صحيحة" للطيار الآلي بالطائرة.