محافظة القاهرة: الانتهاء من هدم 1039 عقارا بعزبة أبو قرن في مصر القديمة

هدم ٤٩٩ كيانات ذات أنشطة تجارية وتسكين 3856 أسرة مستحقة بمشروع معا بحي السلام

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أعمال الإخلاء والإزالة بعزبة أبو قرن، بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير العشوائيات.

وأسفرت أعمال اليوم عن ارتفاع عدد العقارات التي هدمها كليا إلى 1039 عقارا وإخلاء ١١١٦ عقار من إجمالي 1413 عقار، بجانب هدم ٤٩٩ كيانات ذات أنشطة تجارية وتسكين 3856 أسرة مستحقة بمشروع معا لتطوير العشوائيات بنطاق حى السلام وهو مجمع سكني متكامل االخدمات على أعلى مستوى.

وصرحت نائب محافظ القاهرة، بأن العمل في أعمال الازالات في عزبة أبو قرن العشوائية تجري على قدم و ساق في محاولات مضنية للانتهاء منها مع بداية العام الجديد ٢٠٢٢ تمهيدا لاعمال التطوير والتي ستشهدها المنطقة في الفترة القادمة.

وأكدت، أن هناك متابعة دورية ويومية يتم من خلالها تفقد الأعمال و الوقوف على أخر المستجدات على أرض الواقع ومتابعة أعمال الاخلاء و تسكين الاسر اولا بأول تنفيذًا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة، خالد عبد العال، بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات ورفع المعاناة عن سكان المنطقة والطبقات المهمشة لتوفير سكن ملائم وعيشة أدمية لقاطنيها .