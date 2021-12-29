مركز ببا في بني سويف يشن حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحال

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، برئاسة مدحت صلاح رئيس المدينة، حملة مكبرة بالاشتراك مع الجهات التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية ومراجعة التراخيص، أسفرت عن غلق وتشميع سايبر نت ومقهى بالمدينة؛ لمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تم متابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع؛ بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، حيث تم متابعة مشروعات قطاع الكهرباء والبدء في إنشاء قاعدة محول تدعيم لقرية أم الجنازير، وتركيب 6 أعمدة إنارة لتوصيل التيار بصفة دائمة لموقع محطة مياه النوابعة، فيما تم متابعة التشطيبات الجارية بمدرسة سليم جابر الابتدائية والإعدادية، وتطوير مدرسة زاوية الناوية الابتدائية.



بينما تم انتظام مرور معدات النظافة على المناطق حسب خطة العمل، ورفع 120 طن قمامة من المحطة الوسيطة بمدينة ببا، نواتج إزالة مخلفات شوارع المدينة وطريق طراد النيل، مرورا بقرية تل كفر منصور وبني عوض وبني محمد، وطريق ومدخل قرية صفط راشين، كما تم مراجعة وحدات الإنارة العامة بطريق صفط راشين وأبو شربان.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين ومراجعة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في المقاهي والكافيهات والمنشآت التجارية، فضلا عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفض التجمعات، ومتابعة تحصين المواطنين بجرعات التمنيع، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.