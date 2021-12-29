 وزير الصحة الهولندي يحذر مواطنيه من التسوق عبر الحدود للتحايل على الإغلاق - بوابة الشروق
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وزير الصحة الهولندي يحذر مواطنيه من التسوق عبر الحدود للتحايل على الإغلاق

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 7:29 م

قال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج اليوم الأربعاء إن الهولنديين الذين يتوقون للتسوق يجب أن يحجموا عن عبور الحدود إلى ألمانيا وبلجيكا.

وتخضع هولندا حاليا للإغلاق، حيث يتعين على المتاجر والمطاعم والمدارس والمنشآت الثقافية والرياضية، أن تغلق أبوابها حتى 14 يناير على الأقل. وتستثنى المتاجر الكبرى والصيدليات من الإغلاق.

وفرضت الحكومة الإغلاق لإبطاء وتيرة تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا التي أصبحت السلالة السائدة في البلاد.

وسافر العديد من الهولنديين إلى الدول المجاورة للتسوق أو تناول وجبات لتجنب الإغلاق في بلادهم.

ونصحت هيئة السكك الحديدية الهولندية اليوم المواطنين بعدم استقلال القطارات المتجهة إلى بلجيكا، محذرة من أنها غالبا ما تكون مزدحمة بحيث يستحيل الالتزام داخلها بالتباعد الاجتماعي.

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