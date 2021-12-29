قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم طرح 60 صومعة حقلية خلال العام المقبل، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع.

وأضاف المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء - أن السعات التخزينية زادت من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم تقليل الفاقد في الأقماح والذي يقدر بنحو 10% ما يعادل 5.5 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن الصوامع تحافظ على جودة القمح في فترة تتراوح من عام إلى عام ونصف، قائلًا: "نعتزم الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الصوامع بكافة المحافظات خلال الربع الأول من 2022، وبذلك ستكون جميع نقاط التخزين جاهزة لاستقبال المحصول الجديد من القمح المحلي، بحيث يتم رصد كل حبة قمح يتم توريدها من المزارعين للصوامع والنقاط التخزينية والصوامع الحقلية".

ولفت إلى أنه سيتم خلال 2022 زراعة 60 ألف فدان في منطقة توشكى بإنتاجية تصل لـ180 ألف طن قمح، منوهًا بأنه سيتم إنشاء صومعتي (توشكى 1 - توشكى 2)، بالإضافة إلى إنشاء صومعة بمنطقة ادندرة في الأقصر وربطها بالسكة الحديدة لتسهيل نقل الأقماح لمختلف المناطق.