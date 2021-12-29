محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم والمنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية، مؤكدا على جميع الجهات التنفيذية التعامل بحزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقد كلف الشريف، نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الحملات.

فيما ترأس اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق، واللواء خالد الشاذلي رئيس إدارة شرطة المرافق، حملة بنطاق حي شرق استهدفت السوق التجاري بسموحة، وأسفرت عن تحرير ٢٧ محضرا متنوعا، وضبط ١٥٢ حالة إشغال وإزالة التند والإعلانات المخالفة.

وقاد اللواء حسن الجمال رئيس حي ثانٍ المنتزه يرافقه وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة تحت رئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول مستشار المحافظ حملة؛ لمتابعة الحالة العامة لشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، ورفع التعديات والإشغالات، إذ أسفرت عن التحفظ على جميع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة حملة، أسفرت عن رفع ٦٩ حالة إشغال متنوع، وتحرير ١٥ محضرا، وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة، استهدفت شارع البحرية، وإسماعيل صبري، والنصر، وحمام الورشة، والباب الأخضر، وميدان التحرير، وميدان عرابي، وشارع قصر رأس التين.

وكذلك قاد السيد موسي رئيس حى العجمى حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق مقهي بمنطقة الهانوفيل قبلي لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وتم مصادرة الشيش المضبوطة، وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٠ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي وسط بقياده عزة سعد حملة لإزالة الإشغالات من شوارع الحي حيث استهدفت شوارع باب شرق والعطارين؛ مما أسفر عن إزالة ورفع ٣٥ حالة إشغالات متنوعة، وتحرير عدد من المحاضر، وفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن إزالة ٧ أكشاك مخالفة وسقايف، وغلق منشأتين، والتحفظ على ٧٠ إشغال متنوع منهم ١٧ شيشة، و٣٠ كرسيا، وتحصيل ٩٠٠٠ جنيه غرامات.

كما توجهت الحملة إلى منطقة الإسناوي باب جمرك ٥٠، وتم إزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام، وتم إزالة ٣ أكشاك ثم جابت الحملة شوارع المكس، والأمان، والقفال، وأم السلطان، والمتراس وشارع ١٨٨، حيث تم إزالة الفروشات والإشغالات والباعة الجائلين.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة، شملت شوارع جمال عبدالناصر، والعيسوي، وملك حفني، وجميلة أبو حريد، والسباعي، و٦٣ قبلي وبحري، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٨٥ حالة إشغال متنوعة، و٣٠ شيشة، وغلق ٤ محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة ٤ آلاف جنيه.

ونفذ حي العامرية ثانٍ برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة استهدفت منطقة السفن وأسفل كوبري العامرية، أسفرت عن تشميع ورشتين، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع ٢٠ إطار كاوتش، والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.