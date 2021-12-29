القومي للمرأة يصدر بحثا حول أولويات واحتياجات السيدة المصرية

أصدر المجلس القومي للمرأة، بحثا بعنوان "أولويات واحتياجات المرأة المصرية"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس، إن البحث جاء من منطلق إدراك المجلس لأهمية دور البحث العلمي الاجتماعي في تحليل وتفسير القضايا المجتمعية، مؤكدة أن التمكين الحقيقي للمرأة لا بد أن يتم بناء على دراسات علمية، وفي هذا السياق يهدف هذا البحث الى الوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية؛ لتحقيق التمكين الحقوقي لها مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها وتحرير طاقاتها للعطاء، ودعم مشاركتها في كافة مناحي الحياة انطلاقا من أن تمكين المرأة لا يعتبر شان خاص بها ولكنه ضرورة للمجتمع بشكل عام.

وأضافت "مرسي" أن أهمية هذا البحث تكمن في أنه يقدم مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تدعم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة نسرين بغدادي، عضو المجلس والمشرف على إعداد البحث، أن أهداف البحث تتمثل في التعرف على الواقع الفعلي للمرأة المصرية فى كافة المجالات والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمرأة في تلك المجالات، وماهية المعوقات التي تحد من استفادوا من الخدمات التي تقدمها الدولة وطرح حزمة من الرؤى والكليات التي يمكن أن تسلم في رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق احتياجاتها.

وأضافت "بغدادي" أن عينة البحث تقدر بثلاثة آلاف سيدة من السيدات اللاتي تبلغ أعمارهم ١٨ سنى فأكثر، وقد روعي عند تصميم عينه البحث تمثيل المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.