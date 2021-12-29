وصف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بأنه محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية.

وغرّد الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لقاء الرئيس محمود عباس مع الوزير جانتس في بيت الأخير هو تحد كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود".

وأضاف أنّ اللقاء يعد أيضًا محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدًا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد التقى أمس الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي، في لقاء وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالتاريخي، حيث يعتبر أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، مناقشة الجانبين قضايا أمنية ومدنية على المحك، كما ركز الاجتماع على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وكانت حركة "حماس" قد عبّرت عن "بالغ إدانتها واستنكارها لهذا اللقاء، واعتبرت أنه يمثل استفزازًا لجماهير الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون يوميا لحصار ظالم في قطاع غزة، ولتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقالت حماس إن اللقاء يأتي في إطار محافظة إسرائيل على بقاء السلطة الفلسطينية "كيانا وظيفيا بلا أي مضمون أو مستقبل سياسي.

وأضافت أنه كان على عباس أن ينحاز إلى شعبه ويلتقي بالكل الوطني لاتخاذ الخطوات العملية التي تضمن تعزيز عوامل قوة الشعب الفلسطيني والاستناد إليها للخلاص من الاحتلال.