سفراء تونس والسعودية والبحرين في العرض الخاص لفيلم الكاهن

حرص عدد من السفراء على حضور العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، من بينهم: أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، ومحمد بن يوسف سفير جمهورية تونس، وهشام بن محمد الجودر سفير البحرين.

وحضر من أبطال الفيلم وصناعه: درة، وإياد نصار، وحسين فهمي، وجمال سليمان، والمنتج المنفذ ياسر صلاح، والمخرج عثمان أبو لبن.

وشهد العرض أيضا حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: بشرى وأحمد حاتم، وعمر السعيد، وإنچي وجدان، وإنچي أبو زيد، ورشا بن معاوية، وأمير المصري.

فيلم "الكاهن" يناقش قضية جدلية للغاية كما يطرح تساؤلات هامة، وهي: هل هناك مجلس سري في العالم يتحكم بنا؟ وهل يربط بين حاضرنا ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور تاريخية؟.

ويشارك في بطولته كل من: إياد نصار، ودرة، وفتحي عبد الوهاب، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وجمال سليمان، ومحسن محيي الدين، وأحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ومن إنتاج شركة Add Dimension لزكي حسنين، بالشراكة مع Cine pro، وتوزيع داخلي سينرجي فيلمز.