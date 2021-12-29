وفاء عامر تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل «فاتن أمل حربي»

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن سبب اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "فاتن أمل حربي"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، بعد أيام من إعلان الشركة المنتجة عن انضمامها للعمل.



وقالت "عامر"، في تصريح خاص لـ"الشروق"، إنها اعتذرت عن المسلسل بسبب خضوع والدتها لعملية يوم الخميس، ولن تتمكن من الالتزام بالتصوير، متابعة: "نفسي أشتغل معاهم وهما ناس عزاز على قلبي أوي، مينفعش لأن هما مكنش عندهم لوكيشن أنا مش موجودة فيه إلا لوكيشن واحد فقط، فمكنش هينفع خالص".



وأضافت: "بالرغم من اعتذاري فأنا أرى أن مسلسل نيللي كريم هيبقى من أهم مسلسلات السنادي، طبعا كاتب مثل إبراهيم عيسى ومنتج مهم مثل الأستاذ جمال العدل وماندو مخرج جميل وأنا مهتمة جدا أتفرج على شغله".



وعن أنباء ترشيحها لمسلسل عمرو سعد الجديد، أكدت وفاء أن فريق عمل المسلسل قد تواصل معها بالفعل، لكنها ترى أنها غير قادرة على المشاركة في هذا العمل، ولم تستقر حتى الآن على المشاركة في موسم رمضان.