قال يوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يبلغ من العمر17عام من محافظة أسوان، "كنت بعدل بين دروسي والتطوع، في النهار كنت بقضيه في العمل التطوعي والليل كنت بذاكر، وبالرغم إنه كان علي حساب نومي وصحتي، لكني كنت مقتنع بفكرة العمل الخيري، ليصل للناس بأي شكل من الأشكال".

وأضاف يوسف ناصر فؤاد، "تكريمي من الرئيس السيسي كأصغر متطوع في مبادرة حياة كريمة جعلني أشعر بالفخر، لأني عملت حاجة وصلت للناس كلها".

وقال أصغر متطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، :"أقدم الشكر إلي الجروب اللي عملت معاه، لأنه علمني إزاي اشتغل، وزرع الثقة بداخلي، بحيث لو نزلت الي أي مكان أستطيع أن أنجز ما هو مطلوب مني وأكون قادر علي السداد".

كرَّم الرئيس السيسي عددًا من النماذج المضيئة في محافظة أسوان، حيث شمل التكريم يوسف ناصر فؤاد أصغر متطوع في مبادرة حياة كريمة، الأكثر التزاما وتواجدًا، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة.

موضحا أن فكرة المشاركة في مبادرة حياة كريمة، جاءت له عنده سافر إلى منحة يستقر فيها لمدة عام بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه شارك في أعمال تطوعية كثيرة، فقرر أنه عندما يعود سيتطوع ضمن شباب المبادرة الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة "cbc": "عندما عدت قررت أن أتطوع، فتواصلت مع أكثر من شخص، وتمكنت من التواصل مع منسق مبادرة حياة كريمة، ويومي في حياة كريمة، أرتدي الزي الخاص بالمبادرة وأشارك في العمل، سواء توزيع قوافل غذائية أو طبية أو حصر للمنازل المتضررة".





وقال: "أتواجد بشكل مستمر ضمن المبادرة، وأنا أحب العمل ضمن المبادرة، لأنني أشعر أنني أقوم بعمل خير، وأما تكريمي اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أن الرئيس يرى من يعمل وماذا يعمل".