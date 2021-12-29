ألمانيا تسجل انخفاضا في عدد مرضي كوفيد 19 بوحدات الرعاية المركزة

أعلنت المانيا اليوم الأربعاء عن وجود4آلاف و10 مرضى بكوفيد -19 في وحدات الرعاية المركزة حتى الساعة 15ر 12ظهر اليوم بتوقيت وسط أوروبا بانخفاض بواقع 114حالة عن اليوم السابق ، وفقا الجمعية الألمانية للرعاية المركزة و طب الطوارئ.

ووفقا للجمعية ، بلغ عدد مرضى كوفيد -19 الذين يتم توصيلهم باجهزة التنفس الصناعي ألفين و365بانخفاص قدره 23عن اليوم السابق.

وأضافت الجمعية أن 217مريضا بكوفيد -19توفوا في وحدات الرعاية المركزة،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، تم بالكامل تطعيم 17في المئة من سكان ألمانيا ضد مرض كوفيد -19 حتى الساعة 11ر55صباح اليوم بتوقيت وسط اوروبا.

كان معهد "روبرت كوخ" قد سجل حتى اليوم الأربعاء 13 ألفا و129 حالة مؤكدة ومحتملة مصابة بمتحور اوميكرون، بزيادة قدرها 26% مقارنة بأمس الثلاثاء.

وتتعلق الأرقام بالحالات المسجلة خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي وكانون أول/ديسمبر الجاري، وتم تسجيل أغلبها الأسبوع الماضي بواقع 7632 حالة، مقابل 3040 حالة الأسبوع قبل الماضي.

وقال الخبير ديرك بروكمان من جامعة هومبولت في برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الزيادة تشير بيقين إلى حد ما إلى ازدياد حصة أوميكرون على نحو متواصل في معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وأشار الخبير إلى أن المتحور له دور كبير الآن في الإصابات بمدن شمال ألمانيا، مثل هامبورج وبريمن، مضيفا أنه لا ينبغي الانغماس في شعور زائف بالأمان من البيانات المتعلقة بمعدلات العدوى، والتي تعتبر حاليا ذات مغزى محدود بسبب قلة الاختبارات وتسجيل الحالات، مضيفا أن الوضع الوبائي يتتطور بصورة بالغة في دول أخرى، وقال: "يمكن فجأة أن يتطور الوضع هنا بسرعة، ثم بقوة كبيرة".