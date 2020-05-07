 الكاظمي يعلن انتهاء مهام قوات التحالف الدولي وانسحابها من العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاظمي يعلن انتهاء مهام قوات التحالف الدولي وانسحابها من العراق

أد ب أ
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 7:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 7:20 م

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء استكمال خروج القوات القتالية للتحالف للدولي بعد إنتهاء المهام القتالية في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".

وأضاف "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الإستراتيجي".

‏وقدم رئيس الحكومة العراقية "الشكر لدول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركائنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

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