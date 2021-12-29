الولايات المتحدة تتعهد لحلفائها بالشفافية التامة في المحادثات مع روسيا

وعدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حلفاءها في أوروبا بالشفافية والتضامن فيما يتعلق بخططها لإجراء محادثات مع روسيا لتهدئة التوترات بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن الحوار سيركز على "الأهداف المتبادلة".

وأكد أن واشنطن ستتمسك بمبدأ "لا شيء عنهم بدونهم" فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على حلفاء أمريكا في أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك، قال برايس إن "حوار الاستقرار الاستراتيجي" مع روسيا سيأخذ شكل الحوار الثنائي، مضيفا "كنا نقوم دائما بإطلاع حلفائنا بشكل كامل وشامل" في أعقاب اجتماعاتنا السابقة.

وقال المسؤول "نحن متحدون كحلف (شمال الأطلسي) الناتو على التداعيات التي ستواجهها روسيا إذا تحركت ضد أوكرانيا، لكننا متحدين أيضا في استعدادنا للانخراط في دبلوماسية قائمة على المبادئ مع روسيا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق إن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا حددوا موعدا لبحث التوترات المتعلقة بأوكرانيا.

وقال مجلس الأمن القومي مساء أمس الإثنين، إنه ستكون هناك محادثات مع روسيا في العاشر من كانون ثان/يناير، في إطار حوار أمني استراتيجي.

وقالت واشنطن إن الجانبين سوف يتمكنان من إثارة مخاوفهما في الاجتماع.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الموعد.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف القول، إن موسكو تأمل في أن يؤدي الاجتماع إلى التفاوض بشأن مسودة اتفاق تتعلق بالضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا من حلف الناتو.

وتعتزم روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقد مباحثات منفصلة بعد يومين، في 12 من كانون ثان/يناير، بحسب ما ذكره البيت الأبيض. وكان مسؤولو حلف الناتو قد قالوا بالفعل إن الموعد مازال قيد البحث من أجل عقد اجتماع بين الناتو وروسيا، وهو ما سيكون الأول منذ عامين ونصف.

وبحسب الإدارة الأمريكية، فإنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 13 من كانون ثان/يناير.

وبموجب مسودة اقتراح روسيا من أجل تهدئة التوترات، تريد موسكو أن يعد الناتو بوقف توسعه شرقا، ومنع انضمام أوكرانيا له، وهو ما تعتبره تهديدا.