ماليزيا تضيف 10 وجهات إلى فئة السفر الأكثر خطورة بسبب أوميكرون

قررت وزارة الصحة الماليزية إضافة 10 وجهات إلى فئة السفر "الأكثر خطورة"، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء- إن عدد الدول المندرجة في قوائم الدول مرتفعة المخاطر وفقًا لتوصيات وزارة الصحة يبلغ 18 دولة، ذاكرا أن ارتفاع العدد يرجع إلى قيود السفر المؤقتة التي رفعتها الحكومة الماليزية عن 8 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، زيمبابوي ومالاوي.

وأضاف أن تلك الدول مدرجة الآن في قائمة الدول عالية المخاطر ليصل بذلك العدد الإجمالي لتلك الدول إلى 18 دولة.

يضاف إلى هذه الدول الثماني عشر دول أخرى هي: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أستراليا، المملكة العربية السعودية، النرويج، فرنسا، الدنمارك، الهند، كندا ونيجيريا.