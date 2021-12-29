أعلن رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري إسماعيل صبري يعقوب عن تخصيص مساعدات بقيمة 1.4 مليار رينجيت ماليزي لضحايا الفيضانات، ويشار إلى أن الدولار يساوي 4.18 رينجيت ماليزي.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن حزمة المساعدة لضحايا الفيضانات تشمل تعويض نقدي بقيمة 1000 رينجيت لأصحاب المنازل، و10 آلاف رينجيت لأقارب من لقوا حتفهم في الفيضانات.

وقال إسماعيل صبري في بيان اليوم إن جميع أصحاب المنازل، حتى الذين لم يضطروا للجوء لأماكن إغاثة مؤقتة، من حقهم الحصول على مساعدات مالية.

وكان المفتش العام للشرطة في ماليزيا، أكريل ساني عبد الله ساني قد قال يوم السبت الماضي، إن الفيضانات التي ضربت عدة ولايات في أنحاء البلاد أودت بحياة 46 شخصا، ولا يزال خمسة رجال في عداد المفقودين في ولاية بهانج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المفتش العام، وقعت 25 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية سيلانجور، 17 رجلا وثمان نساء، في حين وردت تقارير عن حدوث 18 وفاة في باهانج، وهم 12 رجلا وأربعة نساء وطفلين.