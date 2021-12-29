الحكومة توافق على اعتبار مشروعات الأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، وذلك من منطلق الحرص على دعم خطط تطوير المباني التعليمية بما يخدم أهداف النهوض بالتعليم ويتماشى مع برامج التنمية التي تستهدفها الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالي، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مرسى سياحي بمحافظة بنى سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسي على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب.