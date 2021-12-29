الأمم المتحدة: التطوع في مصر ينمو باستمرار وظهر ذلك بوضوح خلال أزمة كورونا

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة لشباب مصر المستنير، قائلة: "دعونا نستثمر في التطوع، اعتبروه حسابا للادخار طيلة العمر، نضع فيه أعمالنا وأفكارنا وخدماتنا للمجتمع، يكبر الاستثمار ويزدهر في المجتمع، ثم حين نكبر نستفد منه حين نحتاج نحن إلى مساعدة، فيستثمر غيرنا فينا، ويكبر استثماره في العمل لأجلنا، يكبر حسابه من الخير، ثم يحتاج إلى غيره، فتمر الدنيا بين مستثمرين في الخير، مستثمرين بأنفسهم ووقتهم وحياتهم، لأنفسهم ووقتهم وحياتهم، فاستبقوا الخيرات من أجلكم قبل غيركم".

جاء ذلك خلال احتفالية "اليوم الدولي للتطوع"، التي أقيمت في المتحف القومي للحضارة المصرية تحت شعار "نتطوع من أجل مستقبلنا المشترك".

ومن جانبها، قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن اليوم الدولي للمتطوعين يعد مناسبة لتكريم العمل الذى يقوم به المتطوعون المساهمون الأساسيون فى السلم والتنمية فى العالم.

وأشارت إلى أن التطوع فى مصر ينمو باستمرار، وظهر هذا بوضوح خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تمكن المتطوعون من مساعدة الفئات المهمشة والضعيفة الذين تأثروا بالأزمة، متوقعة أن يستمر دور التطوع في مصر نتيجة التعديلات التى أجريت على قانون ممارسة العمل الأهلى، الذى منح دورًا أكبر للمتطوعين.

وأضافت أن البرامج الأساسية الوطنية المصرية تعطي أولوية كبيرة للمتطوعين للمشاركة فيها، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشهد مشاركة كبيرة من المتطوعين المصريين ويلعبون فيها دورًا أساسيًا.

وشددت على أن الأمم المتحدة تهدف إلى أن يكون التطوع جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الوطنية للدول، معتبرة أن احتفالية هذا اليوم تعد فرصة للتعبير عن جهود الأمم المتحدة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وكذلك مرور 20 عامًا على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة، 2001، العام الدولي للمتطوعين.

وشهدت الاحتفالية إعلان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع للعام الحالى 2021، التى تقدم لها 206 من المتطوعين، حيث كان موضوعها الرئيسي "الجهود التطوعية الوطنية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا"، وفاز بها 6 متطوعين، وهم: (أحمد بهي مؤسسة صناع الحياة، وياسمين شحاته الوطنية للموارد البشرية، ومايسة حسن من حملة مواجهة كورونا بارمنا، وأحمد ممدوح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، ورضوى جمال المهدي، وإبراهيم النوبي، وجمعية الشباب للتنمية الشاملة).

واختتمت الاحتفالية بحفل غنائي شارك فيه الفنان الكبير هشام عباس، محتفلًا باليوم الدولي للمتطوعين.