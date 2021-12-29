السكك الحديدية: تركيب الإشارات يختصر زمن الرحلة وإنجاز 80% من إشارات 4 خطوط رئيسية منتصف 2022

قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير النقل بأن يشهد العام 2021 انتهاء وجود عربات سكة حديد قديمة، مؤكدًا أنه تم العمل على تطوير المنظومة بالكامل بعد توجيهات الرئيس في هذا الصدد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أنه تم تطوير عربات السكك الحديدية وإعادة تأهيلها، وتطوير الورش وخلافه؛ لرفع درجة الأمان لخط سير القطارات، وتحسين الخدمة للراكب على كافة المستويات، وزيادة طاقة الخطوط.

وتابع أن عدد العربات الجديدة والمطورة حوالي 3400 عربة، لافتًا إلى أن عملية التجديد مستمرة سواء في العربات أو الجرارات أو السكة نفسها، مشيرًا إلى أن التجديد مستمر لكل عناصر المنظومة.

وأوضح أنه في عام 2024 تهدف السكة الحديد للوصول لـ1.5 مليون راكب يوميًا، وحاليًا التعداد 1.1 مليون راكب شاملين التذاكر والاشتراكات، موضحًا أنه ما زال هناك من يتهرب من قطع تذاكر القطارات، ولا نستطيع حصر هؤلاء.

وأكد أن تركيب الإشارات يساعد على اختصار زمن الرحلة، وسيتم الانتهاء من 80% من إشارات 4 خطوط رئيسية منتصف العام المقبل منها خطي القاهرة - إسكندرية، والقاهرة - أسوان، مشيرًا إلى أن وزير النقل يدرس توقيت زيادة التذاكر حاليًا.

ولفت إلى أن هناك دعمًا ما زال يُقدم للركاب «في الخطوط الطويلة بنكون أقل من سعر الأتوبيس، وفي الخطوط القصيرة بنكون أقل من سعر الباص»، موضحًا أن الزيادة لا تغطي قيمة سعر التذكرة بالكامل، والدولة ما تزال تتحمل دعمًا.

وأكد أن الدولة تحصل على حوالي 20 إلى 30% من قيمة التذكرة من المواطن، ووزارة المالية والتضامن تتحمل جزءًا من سعر التذكرة، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل قطر درجة ثالثة مكيفة (القطار الهدية) بـ125 جنيها يسير من القاهرة لأسوان (900 كيلو متر) بداية من الأسبوع المقبل؛ لخدمة المواطنين بخدمة مميزة.