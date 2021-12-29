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اكتشف في إندونيسيان هيكل هندسي غامض، يشبه دبابة عائمة بالقرب من إحدى المنصات البحرية لحفر آبار النفط.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية قولها إنّ الهيكل هندسي المجهول (الدبابة) لم يتخذ أي خطوات عدوانية، ثم اختفى بتأثير التيار البحري.

وحاولت القوات البحرية الإندونيسية مطاردة هذه الدبابة، لكن سوء الطقس منعها من تحقيق ذلك.

وأفادت وسائل إعلام، باكتشاف "الدبابة" من قبل السفن التابعة للقوات البحرية الإندونيسية التي قطرتها إلى أقرب قاعدة بحرية.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنشورة أنّ البحرية الإندونيسية استطاعت اصطياد مجسّم يشبه دبابة Type 15/ZTQ-15 الخفيفة صينية الصنع المزوّدة بمدفع عيار 105 ملم. لكن جنزيرها يختلف عن جنزير أصلها ومقدمتها مشوّهة.

يذكر أن Type 15/ZTQ-15 كان يفترض أولا استخدامها في مشاة البحرية للجيش الصيني، لكنها عجزت عن البقاء في البحر لمدة طويلة.

وافترض الخبراء أنّ جهة ما اشترت مجسّما لتلك الدبابة مع العلم أنّ هناك عددا من الشركات الصينية الخاصة تقوم بإنتاج نسخ من المعدات الحربية الصينية والأجنبية، بما فيها الدبابات الأمريكية والروسية.