استبعاد ريان من منتخب مصر يريح جماهير ألتاي

علق عدد من جماهير ألتاي سبور التركي على مواقع التواصل الاجتماعي على نبأ استبعاد مهاجم الفريق، أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، من منتخب مصر، بقدر من الارتياح.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن القائمة النهائية التي تخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" الشهر المقبل، وتضم 25 لاعبا ليس من بينهم أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي.

ومنذ انضمامه إلى صفوف ألطاي قبل بداية الموسم سجل ريان 8 أهداف بكل المسابقات مع ألتاي ليكون من أبرز العناصر الهجومية في صفوف فريقه.

وعبر مشجعو ألتاي عن سعادتهم باستبعاد اللاعب من منتخب مصر ما يمكن فريقهم من الاستفادة من خدماته حيث يخوض غدا مواجهة صعبة ضد بيشكتاش في دور الـ 32 من بطولة كأس تركيا، قبل أن يستكمل مواجهات الدوري بلقاءات في شهر يناير ضد قيصري سبور وألانياسبور وفنربخشة وقونيا سبور.