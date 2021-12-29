أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش والعثور على 23 وكراً للإرهابيين ضمن العملية الأمنية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد.

وقالت الخلية - في بيان أوردته لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قيادة العمليات المشتركة والقطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى بإسناد جوي أطلقت عملية أمنية لتفتيش السلسلة الجبلية في حمرين على مدار الثلاثة أيام الماضية واشتركت فيها قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة وقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومن عدة محاور وبإسناد جوي".

وأضاف البيان أن هذه العملية والتي تم من خلالها تنفيذ 14 ضربة جوية من قبل قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F16 وطائرات L - 159 ، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر من داعش الإرهابي والعثور على جثتين لمخطوفين، فضلا عن العثور على 23 وكراً للإرهابيين و13 عبوة ناسفة ورشاشة "فيفتي كال" و7 رشاشات أحادية 7 م ، و6 بنادق AK ، وبندقية M16 ، وقاذفة RBG7 ، و3 قنابل هاون مختلفة الأنواع وبندقتي صيد ومسطرة تفجير وحزام ناسف ومولدتي كهرباء وجهاز لاسلكي وكمية من العتاد و4 دراجات نارية.