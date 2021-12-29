الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه للشهر الثالث على التوالي

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حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري للشهر الثالث على التوالي، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما اتسم على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالهدوء والاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، انخفضت أسعار العملة الأوروبية (يورو) في الشراء والبيع، وذلك بعد أن شهدت خلال شهر نوفمبر تراجعا كبيرا ما بين 40 - 50 قرشا للشراء والبيع، ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة 17.64 للشراء، 17.80 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة لتسجل 17.69جنيه للشراء، و17.83جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.74 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم تراجعا، بعد أن شهد هبوطا تراوح مابين 47 - 75 قرشا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ففي بنكي مصر والأهلي سجل 20.97 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولي، ليسجل 21.01 جنيه للشراء، 21.17 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.06 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.