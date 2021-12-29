وجهت فصائل فلسطينية انتقادات حادة، اليوم الأربعاء، لاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في وقت وصفه مسؤول فلسطيني بأنه يمثل "الفرصة الأخيرة قبل الانفجار".

وكتب وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر حسابه على "تويتر"، أن الاجتماع "تحد كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود، ومحاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".

وكان الشيخ أعلن أن اجتماع عباس وجانتس بحث "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية والأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

ونددت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع طارئ لها في غزة بالاجتماع "الذي جاء في وقت تشهد فيه مدن الضفة الغربية والقدس حالة ثورية تقلق الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".

واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك، أن الاجتماع "لن يضيف لشعبنا وقضيته الوطنية إلا مزيداً من التغطية الرسمية لحكومة الاحتلال في الاستمرار بمزيدٍ من الاستيطان ومصادرة الأراضي والاستمرار في سياسة القتل والاعتقالات الإسرائيلية".

وعبرت حركة "حماس" عن "بالغ إدانتها واستنكارها" لاجتماع عباس وجانتس، معتبرة أنه يمثل "استفزازا لجماهير الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون يومياً لحصار ظالم في غزة، ولتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس".

فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الاجتماع "جاء تكريسا للدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها، على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية".

كما اعتبرت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، أن الاجتماع يأتي "إمعانا في الوهم والرهان على السراب وتنكرا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وكل ضحايا الاحتلال وقواته التي يقودها جانتس".

وفي سياق متصل، قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية إن حصر اللقاءات مع وزير الدفاع الإسرائيلي "يعني تكريس العلاقات مع الجانب الفلسطيني على أنها علاقة محتل وتخفيض سقفها إلى القضايا الأمنية والخدماتية فقط".

كانت مصادر إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن الاجتماع بين عباس وجانتس عقد الليلة الماضية في منزل الأخير بمدينة روش هاعين الإسرائيلية بحضور كل من الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قدما في المجالين الاقتصادي والمدني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، أن عباس أكد أنه "لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لعباس إلى داخل إسرائيل للقاء شخصية إسرائيلية رفيعة منذ 11 عاما ، وفق الإذاعة.

وكان عباس اجتمع مع جانتس في 30 أغسطس الماضي في مدينة رام الله وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر سنوات.