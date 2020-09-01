 ماليزيا: تعبئة مايصل إلى 5 آلاف موظف مدني للقيام بأعمال الإغاثة بعد الفيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا: تعبئة مايصل إلى 5 آلاف موظف مدني للقيام بأعمال الإغاثة بعد الفيضانات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 12:46 ص

قال المدير العام للخدمة العامة في ماليزيا محمد خير الأديب عبد الرحمن إنه سيتم تعبئة نحو 5 آلاف موظف مدني للمساعدة في مهام الإغاثة في أعقاب الفيضانات بالمناطق المتضررة على مراحل وبالتناوب.

وقال المسؤول إنه بناء على تعميم أصدرته إدارة الخدمة العامة اليوم، سيتم اعتبار أن الموظفين المشاركين في عملية التعبئة يقومون بواجبهم الرسمي.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الماليزية عنه القول إن عملية تعبئة موظفي الخدمة العامة هي مبادرة مسؤولية اجتماعية لموظفي الخدمة المدنية ليتعاونوا مع المواطنين بما يتوافق مع روح العائلة الماليزية بهدف مساعدة ضحايا الفيضانات.

وذكر المدير العام للخدمة العامة في بيان اليوم "المبادرة لن تؤثر على عمل الخدمة المدنية في الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية".

وكان المفتش العام للشرطة في ماليزيا، أكريل ساني عبد الله ساني قد قال يوم السبت الماضي، إن الفيضانات التي ضربت عدة ولايات في أنحاء البلاد أودت بحياة 46 شخصا. ولا يزال خمسة رجال في عداد المفقودين في ولاية بهانج.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المفتش العام، وقعت 25 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية سيلانجور، 17 رجلا وثمان نساء، في حين وردت تقارير عن حدوث 18 وفاة في باهانج وهم 12 رجلا وأربعة نساء وطفلين .

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