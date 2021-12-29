مباحثات مصرية روسية تتناول مشروعات المنطقة الصناعية ومحطة الضبعة النووية

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اجتمع السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلى أوسماكوف.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إنّ اللقاء شهد بحث أوجه علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات.

وصرح السفير النجاري، بأنّ الاجتماع تناول بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار.

كما ناقش الاجتماع، فرص التعاون المصري الروسي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحري والجوي، وكذلك الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تستضيفه روسيا في شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير المصري أن الجانبين أشادا خلال الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادي التي تجمع مصر وروسيا، والذي يعد انعكاساً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأشار إلى الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بما يحقق مصلحة البلدين.