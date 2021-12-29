توفي منذ أيام قليلة الملاكم البلجيكي الشهير فريدريك سينيسترا إثر إصابته بفيروس كورونا، ورفضه للحصول على أحد اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك عن عمر يناهز 41 عامًا.

ورغم أن فريدريك الملقب بأندرتيكر كان من أقوى الرياضيين في العالم، إلا أنه رفض الحصول على لقاح فيروس كورونا، والاعتراف بالفيروس كمرض خطير يجب الحذر منه، حيث وصفه بأنه مجرد فيروس صغير ومرض عادي لا يستحق التطعيم، بحسب ما ذكر في موقع نيوز ويك.

ول فريدريك، متمسكا برأيه حتى بعد إصابته بفيروس كورونا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث رفض الذهاب للمستشفى لبدء رحلة العلاج، إلى أن أجبره مدربه الخاص على الذهاب، وبمجرد أن كشف عليه الأطباء المختصين قرروا وضعه في العناية المركزة لانخفاض الأوكسجين بجسمه.

وكان فريدريك يوم 13 ديسمبر من الشهر الجاري يشارك جمهوره تفاصيل حالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه اختفى فجأة، حتى تم الإعلان عن خبر وفاته بسبب مضاعفات كورونا، بحسب موقع ياهو سبورتس.

ولم تتوقف سخرية أندرتيكر من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حتى بعد خضوعه للعلاج بالأكسجين لعدة أيام بمنزله بعد خروجه من المستشفى، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على الإنستجرام، أنه يشعر بالاشمئزاز بسبب إلغاء إحدى مباريات الكيك بوكسينج التي كان من المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت آخر كتابات أندرتيكر على صفحته الشخصية على "إنستجرام": "ولدت قبل آواني، وسأواصل القتال حتى الموت، فلن أستسلم حتى أموت كرجل دون ندم".

فيما أعلنت قناة فوكس سبورتس، أن وفاة أندرتيكر كانت بسبب سكتة قلبية، حيث رفضت زوجته الاعتراف بأن زوجها توفي بسبب إصابته بمضاعفات فيروس كورونا نتيجة لعدم حصوله على اللقاح.

وكتبت زوجة أندرتيكر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ترفض الادعاءات التي تقول إن زوجها توفي بسبب عدم تلقيه لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أنها تدعم توجهات زوجها الراحل ولن تجعل أحد يستغل وفاته في الدعوة للحصول على اللقاح.

يذكر أنه دخل فريدريك أندرتيكر عالم الملاكمة وهو في الـ 16 من عمره، حيث تأهل وقتها للبطولة الوطنية التي فاز بها 4 مرات، وحقق بعدها ثروة مالية كبيرة.

وفاز أندرتيكر الملاكمة ببطولة العالم 3 مرات، بالإضافة لبطولة WFCA وبطولة ISKA، حتى وصفته شبكة ياهو العالمية بأنه أقوى رجل في بلجيكا.