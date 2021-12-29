منتخب اليد يواجه فرنسا في وديتين بعد اعتذار الدنمارك والنرويج عن الكأس الذهبي

اعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج عن عدم المشاركة في بطولة الكأس الذهبي الدولية الودية، المقرر إقامتها في فرنسا من ٧ إلى ٩ يناير المقبل، ويشارك بها منتخب مصر للرجال إلى جانب منتخب فرنسا منظم البطولة.

جاء اعتذار الدنمارك والنرويج تجنبا لوقوع حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا بسبب التنقلات، قبل مشاركتهما في كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في المجر بداية من ١٥ يناير.

وتواصل الاتحاد الفرنسي لكرة اليد مع الاتحاد المصري، حيث سيكتفي المنتخب الفرنسي بمواجهة منتخب مصر في مباراتين وديتين يومي ٧ و ٩ يناير، في آخر محطة إعداد قبل مشاركته في كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٢.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة اليد موافقته على مواجهة المنتخب الفرنسي في المباراتين الوديتين، في الموعدين المحددين مسبقا، على أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم ٦ يناير المقبل.