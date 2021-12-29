منتدى شباب العالم ينظم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد تقدم 5 آلاف شاب وشابة بطلب المشاركة في النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.

ويعقد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، من خلال جلسة خاصة تحت عنوان "تداعيات جائحة كوفيد-19 على إعمال الحق في الصحة"، بهدف خلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم في خروج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كل حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.

يأتي اهتمام إدارة المنتدى بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصة دولية للحوار في فبراير 2021، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، والذي عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كل الأصعدة التي تتعلق بعملية التنمية البشرية في مصر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

بدأ اهتمام منتدى شباب العالم بعقد نماذج المحاكاة منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2017، بعقد نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأول نموذج محاكاة ضمن جلسات المنتدى، بمشاركة أكثر من 60 شابًا من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي وفق قواعد العمل وأسس التعامل في الجلسات الفعلية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصًة ملف مكافحة التهديدات الأمنية التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين من قبل الجماعات الإرهابية.

وخلال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية عام 2018، عقد نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، حيث ناقش الشباب المشاركون من ممثلى 67 دولة عربية وإفريقية عددًا من الموضوعات المختلفة بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، وسبل تعزيز التعاون بين الشباب العربي والإفريقي، بالإضافة لآفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا والعالم العربي، وتبادل الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربي والقارة السمراء معًا.

وتصدر نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط أهم الجلسات الحوارية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة عام 2019، حيث ناقش العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، على رأسها "تغير المناخ"، بمشاركة الشباب ممثلى الدول أعضاء الاتحاد: مصر، وبلجيكا، والتشيك، والبوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وأيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو، وفي الختام أجمع ممثلو الدول الأعضاء على ضرورة مكافحة الأضرار الناتجة عن تغير المناخ مع التوصية بتوعية المواطنين بالأضرار البيئية، وضرورة اتخاذ التدابير الصارمة للحد من انبعاثات الكربون والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة.

ويمثل مجلس حقوق الإنسان هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل أنحاء العالم، ويُحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وجدير بالذكر بأن مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية والأربعين أصدر أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشبا.