وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ عدة قرارات عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ وزير الدفاع بيني جانتس، اتخذ جملة من الإجراءات عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن القناة التاسعة الإسرائيلية، قولها إنّ جانتس قرر تقديم حزمة "امتيازات" بعد أن عقد لقاء في منزله بمدينة روش هعاين قرب تل أبيب، مع عباس.

وأضافت القناة، أنّ القرارات التي تم اتخاذها هي تقديم 100 مليون شيكل مدفوعات ضريبية، وتحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل لـ3500 فلسطيني من قطاع غزة بدعوى إنسانية، و600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين.

وشملت القرارات كذلك، 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح الـvip g لكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وكان لقاء عباس وجانتس الذي عُقد أمس الثلاثاء، قد بحث أهمية خلق أفق يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية والأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية، حسبما أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

يأتي هذا فيما أوضحت مصادر إسرائيلية أنَّ الاجتماع بين عباس وجانتس عُقد في منزل الأخير في مدينة روش هاعين الإسرائيلية بحضور كل من الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قدما في المجالين الاقتصادي والمدني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، أن عباس أكد أنه "لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وتعتبر تلك الزيارة الأولى لعباس إلى داخل إسرائيل للقاء شخصية إسرائيلية رفيعة منذ 11 عاما، وفق الإذاعة نفسها.

وكان عباس اجتمع مع جانتس في 30 أغسطس الماضي في مدينة رام الله وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر سنوات.