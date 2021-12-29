 إندونيسيا تدرس إعفاء السيارات الأقل سعرا من ضريبة السلع الفاخرة - بوابة الشروق
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إندونيسيا تدرس إعفاء السيارات الأقل سعرا من ضريبة السلع الفاخرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 10:52 ص

قال وزير الصناعة الإندونيسي أجوس جوميوانج كارتاساسميتا، في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن وزارته طالبت وزير المالية بدراسة اقتراح لإعفاء السيارات التي يقل سعرها عن 240 مليون روبية (82ر16 ألف دولار) أو التي لا تزيد سعة محركها عن 1500 سنتيمتر مكعب من دفع ضريبة السلع الفاخرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول "نود تعريف تلك السيارات على أنها سيارات شعبية، وليست سلعة فاخرة، وبالتالي لا يتم تطبيق ضريبة السلع الفاخرة عليها".

يذكر أن الفئة الأخرى التي تعتبر سيارة شعبية  هي تلك التي تحتوي على مكونات محلية بنسبة 80%.

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