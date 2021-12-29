قال طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بنادي الزمالك، إن شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده، بعد البيان الذي أصدره اللاعب منذ قليل.
وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»: «شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط.. شيكابالا وقع على بياض في بداية المفاوضات في حضور اللواء عماد عبد العزيز».
وتابع «لمصلحة من سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها».
واختتم تصريحاته «شيكابالا حد لعب في دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان».