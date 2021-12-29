 هيئة الرقابة المصرفية التركية تضع مبادئ عمل الخدمات المصرفية الرقمية - بوابة الشروق
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هيئة الرقابة المصرفية التركية تضع مبادئ عمل الخدمات المصرفية الرقمية

د ب ا
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 9:23 ص

أصدرت هيئة الرقابة المصرفية التركية المعروفة باسم "بي.دي.دي.كيه" مجموعة قواعد لتنظيم الخدمات المصرفية الرقمية.

وبحسب القواعد الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك الرقمي يبلغ مليار ليرة (84 مليون دولار)، كما يجب أن يكون لدى البنك الرقمي مكاتب بمقار حقيقة للتعامل مع شكاوى العملاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تلك القواعد تستهدف تحسين أداء البنوك التي تعمل فقط عبر القنوات الرقمية دون وجود فروع لها مقار حقيقية.

وقالت هيئة الرقابة المصرفية، إن القواعد ستحسن بيئة عمل الشركات المالية وخدمات التكنولوجيا المالية.

 


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