قصف مدفعي إسرائيلي شرق غزة بعد إصابة إسرائيلي بإطلاق نار

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قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق ظهر اليوم الأربعاء، قذيفة مدفعية على أطراف شرق قطاع غزة دون إصابات.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة مراقبة تابعة لقوات الضبط الميدانية لوزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس على أطراف حي الزيتون شرق غزة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء إثر إطلاق نار قرب السياج مع قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يوم الأحد الماضي، إطلاق تدريب مشترك لها وسط تهديدات بالتصعيد مع إسرائيل على خلفية تأخر إعادة إعمار القطاع واستمرار الحصار.

وقال بيان صادر عن "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" في غزة :"نعلن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة (الركن الشديد 2)، في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة".

وذكر البيان أن التدريب سيستمر عدة أيام، وسيشهد "العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

وقبل أيام، استأنف نشطاء إطلاق دفعات جديدة من البالونات المتفجرة، من مناطق متفرقة شرق قطاع غزة وسط تهديدات بتصعيد الفعاليات الشعبية على خلفية تأخر إعادة إعمار القطاع واستمرار تشديد الحصار.

وبحسب مصادر فلسطينية، شمل ذلك إطلاق بالونات محملة بعبوات صوتية، وأخرى تحمل شعارات باللغتين العربية والعبرية، تهدد بالتصعيد، دون إطلاق بالونات حارقة حتى الآن.

وصرح مسؤولون في حماس مؤخرا بأن الحركة تبحث إمكانية التصعيد مع إسرائيل "في ظل مواصلة حصار قطاع غزة وتباطؤ جهود إعادة الإعمار" في القطاع عقب موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي.