أذربيجان تعتزم إقامة خزاني مياه جديدين في ناجورنو كاراباخ المُحرر

قال نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني، فوجار كاريموف، في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر إقامة خزانين في الأراضي الأذربيجانية المحررة، في إشارة إلى إقليم ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وكالة ترند الأذربيجانية للأنباء، أن هناك تسعة خزانات و14 نهرا تتدفق في هذه الأراضي.

وقال الوزير: "موارد المياه الثرية في (إقليم ناجورنو) كاراباخ مهمة للغاية لأذربيجان. وسوف تحسن إمدادات المياه إلى الأراضي في الجزء السفلي من كاراباخ الذي يعاني من نقص المياه".

وأضاف، بحسب الوكالة، "جاري إقامة محطات توريد مياه في 11 خزان. ومن المقرر بناء خزانات جديدة في نهري هياكياري وبارجيوشاد. وبالتالي سوف يتم توفير المياه الصالحة للشرب لتارتار وفوزولي وأغدام وغيرها من المقاطعات".

يشار إلى أن أذربيجان استعادت أجزاء كبيرة من إقليم ناجورنو كاراباخ منذ الحرب بينها وبين أرمينيا العام الماضي.





