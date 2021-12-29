 مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا بعد انهيار منجم ذهب في السودان - بوابة الشروق
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مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا بعد انهيار منجم ذهب في السودان

الخرطوم (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 10:48 ص

لقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم؛ إثر انهيار منجم ذهب في السودان.

وقال إسماعيل تيسو المتحدث باسم شركة الموارد المعدنية السودانية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إن حصيلة القتلى ارتفعت بعد العثور على مزيد من الجثث خلال جهود الإنقاذ.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين دفنوا لم يتضح بعد. وكان الحادث قد وقع الأحد الماضي.

ووقع الحادث في بلدة النهود في منطقة ويست كردفان.

وتمثل صادرات الذهب أهمية كبيرة للسودان، التي يبلغ تعداد سكانها 44 مليون نسمة.

وكانت السودان قد وردت 93 طنا من الذهب خلال عام 2018. وتدار معظم مناجم الذهب في السودان بصورة شبه قانونية، ولا تلتزم بمعايير السلامة.

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