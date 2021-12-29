مسؤول روسي: مستعدون لزيادة إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده على استعداد لزيادة حجم إنتاج وإمدادات الغاز بأي قدر لتلبية الطلب في أوروبا، غير أن هذا يتطلب اتصالات طويلة الأمد.

وقال نوفاك -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء- "من الناحية المادية، نحن على استعداد لزيادة حجم الإنتاج والإمداد، وتتيح موارد روسيا الإمكانية لتلبية طلب المستهلكين الأوروبيين بأي قدر، ولكن، بالطبع هذه ليست عملية سريعة لأن سياسة الاتحاد الأوروبي سعت إلى تقليل الطلب و(غازبروم) بحاجة إلى عقود طويلة الأجل، حيث إن نمو الإنتاج يتطلب استثمارات كبيرة والتي يجب أن تؤتي ثمارها على المدى الطويل".

وذكر أن بلاده مهتمة بعدم إمداد أوروبا بكميات غاز إضافية، مضيفا "أبرموا عقودا طويلة الأجل، وسنكون مستعدين لتقديم المزيد، هذا العرض مفتوح دائما".