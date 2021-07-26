رفع 72 سيارة ودراجة نارية متهالكة من شوارع الجمهورية

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، 72 دراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشن رجال المرور بالجيزة بإشراف اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.