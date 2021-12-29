 ولي عهد الكويت للحكومة الجديدة: نتطلع أن يسود التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان - بوابة الشروق
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ولي عهد الكويت للحكومة الجديدة: نتطلع أن يسود التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان

صورة من أرشيف رويترز لجلسة في البرلمان الكويتي.
صورة من أرشيف رويترز لجلسة في البرلمان الكويتي.
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 12:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 12:13 م

أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي فوض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إليه بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها التكليف بتشكيل الحكومة.

وقال ولي العهد اليوم الأربعاء، عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد".

وأضاف: "نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أعلن الشهر الماضي صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية الخاصة بالأمير بصفة مؤقتة.

وكانت فترات سابقة قد شهدت خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت في بعض الأحيان لتعطيل جلسات المجلس أو حتى استقالة الحكومة تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم استجوابات ضد أعضائها.

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