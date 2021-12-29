4 قتلى إثر تحطم طائرة صغير بولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقى أربعة أشخاص مصرعهم جرّاء تحطم طائرة صغيرة كانوا على متنها شرق مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



لقى أربعة أشخاص مصرعهم جرّاء تحطم طائرة صغيرة كانوا على متنها شرق مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ونقلت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية عن إدارة الطيران الفيدرالية قولها - في بيان - إنّ طائرة من طراز "ليرجيت 35" أقلعت من مطار جون واين في سانتا آنا وخلال هبوطها باتجاه مطار جيليسبي فيلد الواقع في إل كاجون بالقرب من سان دييجو تحطمت فوق منطقة سكنية ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص كانوا على متنها، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا" (حكومية).



وبحسب الإدارة، فإنّ التحقيقات جارية في أسباب تحطم الطائرة.



يأتي هذا فيما أوضحت شرطة سان دييجو أنّ أضرارًا لحقت بمنزل واحد على الأقل في الحادث كما دمرت خطوط الكهرباء ما أثر على عشرات المنازل.